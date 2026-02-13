Cristian Barella e Hakan Calhanoglu sono disponibili per la partita contro la Juventus, dopo aver recuperato dagli infortuni. La causa è il loro lavoro intenso in allenamento e le cure ricevute nelle ultime settimane. Entrambi si sono allenati con il resto della squadra e sono pronti a giocare, portando nuova energia alla formazione.

"> Le Buone Novità per Cristian Chivu. Il tecnico Cristian Chivu riceve ottime notizie in vista dell’attesissimo big match contro la Juventus, previsto per sabato sera a San Siro. Gli allenamenti di questa settimana si sono caratterizzati per il rientro tra i convocati di importanti giocatori, attesi per rafforzare la squadra nella sfida contro i bianconeri. In particolare, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, due pedine fondamentali del centrocampo, si allenano regolarmente con il gruppo. La loro presenza, anche se inizialmente dalla panchina, potrà fornire un importante contributo nella fase cruciale dell’incontro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Barella e Calhanoglu pronti a scendere in campo contro la Juventus: ultime novità!

Barella rischia di saltare la partita contro la Juventus.

Da Sky Sport arrivano le prime indicazioni sulla probabile formazione dell'Inter contro la Juventus.

