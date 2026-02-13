Barcellona punta a Sylvain Francisco per la prossima stagione

Barcellona ha deciso di puntare su Sylvain Francisco per la prossima stagione, perché il club cerca un playmaker in grado di rafforzare il reparto reparto esterno. La scelta nasce anche dalla volontà di sostituire il giocatore attuale, che termina il contratto a breve. Francisco, che ha ancora un anno di contratto con lo Zalgiris, rappresenta un’opzione concreta grazie alle sue capacità offensive e alla velocità sul campo.

The French point guard still has a year left on his contract with Zalgiris Kaunas, but he can leave Lithuania in summer. He is currently averaging 16.9 points and 6.7 assists in the EuroLeague. Barcellona in movimento sul mercato per rafforzare la cabina di regia e la capacità offensiva in vista della stagione 2026-2027. Il profilo al centro delle attenzioni è Sylvain Francisco, guardia di riferimento dello Zalgiris Kaunas, indicato come la principale aggiunta possibile per i blaugrana. Le statistiche in EuroLeague, con media di 16,9 punti e 6,7 assist a partita, sottolineano la sua efficacia nel creare gioco e nel segnare in più contesti.