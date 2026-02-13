Barcellona KO 4-0 con l’Atletico Flick | Serata peggiore della carriera? No il 4-3 con l’Inter
Flick definisce la sconfitta del Barcellona per 4-0 contro l’Atletico Madrid come la serata peggiore della carriera, ma ricorda che in passato ha avuto una notte ancora più difficile, quella 4-3 contro l’Inter in Champions League.
Flick. Serata da incubo per il Barcellona, travolto 4-0 dall’ Atletico Madrid nell’andata della semifinale di Copa del Rey. Una sconfitta pesantissima per la squadra guidata da Hansi Flick, che ora sarà chiamata a un’impresa nel match di ritorno per continuare a inseguire il trofeo. Il risultato maturato al termine dei novanta minuti lascia poco spazio alle interpretazioni: i blaugrana sono apparsi in difficoltà per larghi tratti della gara, soffrendo l’intensità e la concretezza dei madrileni. Un K.O. che fa rumore, soprattutto per le dimensioni del passivo. Flick commenta il K.O.. Nel post-partita, Flick ha analizzato con lucidità il momento, respingendo però l’idea che quella contro l’ Atletico sia stata la peggior serata della sua carriera.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
