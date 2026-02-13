Barça in allarme per Vesely | lombalgia acuta in attesa degli esami

Jan Vesely del Barcellona ha accusato una lombalgia acuta durante l’allenamento di ieri e ora rimane in attesa degli esami medici per capire l’entità del problema. Il giocatore si è fermato immediatamente dopo aver sentito il dolore, interrompendo la sessione di allenamento, e i medici stanno valutando se si tratti di una semplice contrattura o di qualcosa di più serio. La squadra catalana, che si gioca molto nelle prossime partite, si trova ora a dover gestire questa incognita, anche perché Vesely è uno dei punti fermi della rotazione. Un dettaglio che preoccupa ulteriormente i tifosi è che il gioc

Una situazione delicata accompagna il Barcellona nel momento cruciale della stagione: la squadra monitora da vicino la condizione di Jan Vesely dopo un dolore lombare acuto che ha interrotto il suo apporto nel match europeo contro Paris Basketball, concluso 74-85. L'episodio ha influenzato l'andamento della partita e solleva dubbi sulle prossime scelte tecniche e sugli scenari di recupero, in considerazione della frequenza degli impegni e dell'importanza del reparto lunghi. Nel corso della gara, Vesely ha chiesto il cambio all'inizio del terzo quarto, dopo circa un minuto dall'inizio della frazione, e non è più riuscito a incidere nel proseguo della partita.