Bar Italia live ad Hacienda Roma
Bar Italia si esibisce venerdì 6 marzo all’Hacienda Roma, portando sul palco il suo sound energico. La band londinese, famosa per le sonorità sperimentali e le performance coinvolgenti, si prepara a conquistare il pubblico romano. Questo concerto arriva dopo il grande riscontro ottenuto durante il loro ultimo show, che ha attirato molti appassionati di musica alternativa.
Invincible Fest è un festival musicale multigenere e fonda la sua identità sul dare risalto a quegli artisti che, nonostante il passare del tempo, rimangono invincibili, racchiudendo anche le nuove leve che hanno tutte le carte in regola per diventarlo un domani. L’Hacienda Roma è pronta ad ospitare una nuova data con i Bar Italia, che presenteranno l'attesissimo nuovo album “Some Like It Hot”, pubblicato lo scorso 17 ottobre. L'opening di serata sarà invece affidato ai Wet Kiss, le loro esibizioni lasciano il pubblico a bocca aperta: urla estatiche e un antagonismo tanto feroce quanto irresistibilmente divertente.🔗 Leggi su Romatoday.it
*AVVISO IMPORTANTE!* L'evento "Bar Italia" che si sarebbe dovuto tenere il 14 febbraio è stato rinviato al 2 maggio a causa delle previsioni meteo avverse. #BarItalia #NuovaData - facebook.com facebook