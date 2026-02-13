Bangladesh trionfo elettorale dei nazionalisti

Il Partito nazionalista del Bangladesh ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni legislative, dopo aver raccolto il maggior numero di voti. La loro affermazione ha sorpreso molti analisti, considerando le tensioni politiche degli ultimi mesi. Nei seggi, la partecipazione è stata elevata, con molte persone che hanno deciso di sostenere questa formazione politica.

Il Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari del Bangladesh, dopo mesi di tensioni e accuse di brogli che hanno portato a scontri tra sostenitori e oppositori nelle strade di Dhaka. Bangladesh: Elezioni dopo le proteste del 2024, sfida tra nazionalisti e coalizione islamista per il futuro del paese. Il Bangladesh torna al voto dopo mesi di proteste che hanno scosso il paese. Jamaat-e-Islami riconosce il risultato: il leader Shafiqur Rahman ha annunciato che il partito farà un'«opposizione costruttiva». Tarique Rahman sarà il nuovo Premier. I restanti 50 seggi, riservati alle donne, saranno assegnati in modo proporzionale.