Bangladesh trionfo elettorale dei nazionalisti

Il Partito nazionalista del Bangladesh ha ottenuto una vittoria alle ultime elezioni legislative, portando a casa la maggioranza dei voti. La vittoria si è concretizzata dopo settimane di campagna elettorale intensa, che ha coinvolto anche incontri pubblici in diverse città del Paese. La consultazione si è svolta in un clima teso, con alcuni episodi di tensione tra sostenitori e oppositori.

Il Partito nazionalista del Bangladesh ha vinto le prime elezioni legislative nel Paese. Il Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) ha ottenuto una netta vittoria alle elezioni parlamentari del Bangladesh, dopo mesi di tensioni e accuse di brogli che hanno portato a scontri tra sostenitori e oppositori nelle strade di Dhaka.