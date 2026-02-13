Bangladesh e Fratellanza Le elezioni a Dacca viste da Roma

Il Bangladesh Nationalist Party (BNP) ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni di giovedì a Dacca, a seguito delle tensioni crescenti tra le forze politiche. La vittoria arriva dopo settimane di proteste e scontri, che hanno evidenziato le profonde divisioni nel paese. Roma osserva con attenzione questa difficile fase politica, preoccupata per le ripercussioni sulla stabilità regionale e il ruolo della Fratellanza musulmana nella regione. La vittoria del BNP si inserisce in un contesto di crescente incertezza, mentre il governo cerca di mantenere il controllo in un momento di grande fermento sociale.

La sfida politica più delicata del Bangladesh dopo la rivolta del 2024 si è conclusa con un esito chiaro: il Bangladesh Nationalist Party (Bnp) ha riportato una vittoria travolgente nelle elezioni parlamentari di giovedì. I conteggi, diffusi dalle televisioni nazionali in forma provvisoria al momento della stesura di questo articolo, attribuiscono al Bnp e ai suoi alleati almeno 212 dei 299 seggi in palio, mentre la coalizione guidata da Jamaat?e?Islami, principale formazione islamista, si è fermata a 70 seggi. La formazione guidata da Tarique Rahman, figlio dell'ex premier Khaleda Zia, ha ringraziato gli elettori per l'ampio mandato e ha invitato a rinunciare a festeggiamenti, sollecitando preghiere per la stabilità del Paese.