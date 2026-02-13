Banche Salvini | Loro contributo potrà aumentare significativamente

Matteo Salvini ha detto che le prime sei banche italiane hanno guadagnato 27 miliardi e 700 milioni di euro, un risultato che potrebbe portare a un aumento del loro contributo fiscale. La sua dichiarazione arriva dopo aver osservato i profitti record delle istituzioni finanziarie, che hanno registrato utili elevati anche nel primo semestre dell’anno. Salvini ha sottolineato che, se si considera la loro forte redditività, è giusto che contribuiscano di più alle casse dello Stato.

"Hanno avuto utili le prime sei banche per 27 miliardi e 700 milioni. Se torno alle polemiche di fine anno su 'povere banche non puniamole', il contributo che hanno dato secondo me potrà aumentare significativamente". Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a chi gli chiedeva un commento sugli utili record delle banche italiane. "In un momento di difficoltà economica per tanti, chi ha di più come il sistema bancario deve dare di più. Per cui non mi accontento del contributo significativo che hanno già dato", ha concluso Salvini.

