Il piccolo di due anni e mezzo, che ha subito un danno grave al cuore, rischia di morire se non riceve un nuovo trapianto entro 48 ore. La madre del bambino ha dichiarato che senza un intervento tempestivo, il suo bambino non ce la farà. Intanto, sei sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati per aver gestito in modo inaccurato il caso. Francesco Petruzzi, avvocato della famiglia, conferma che il tempo stringe e che la famiglia vive ore di grande angoscia, sperando in una speranza che potrebbe arrivare solo con un nuovo cuore.

Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo: "Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio. Sono ore di probabili risvolti, in un senso o nell’altro, i valori del fegato sono in peggioramento da ieri mattina, o arriva l’organo, oppure dovremo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bambino che ha ricevuto cuore "bruciato" è in fin di vita, la madre: "Nuovo trapianto entro 48 ore subito o morirà"; 6 sanitari indagati

Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: «Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto». Ma la madre non ...Mentre proseguono le indagini sul presunto danneggiamento dell'organo durante il trasporto, le condizioni del piccolo Tommaso tengono tutti con il fiato sospeso. Il legale della famiglia afferma che i ... vanityfair.it

Il bambino che ha ricevuto il cuore bruciato è in fin di vita. La mamma: «Ore disperate, nuovo trapianto subito o morirà»«Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio». E' quanto racconta Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e ... corriereadriatico.it

HO RICEVUTO MOLTO AMORE sono stato un bambino fortunato ho sempre ricevuto molto amore dalla mia famiglia, dagli amici, dalle persone vicine ma x anni dopo l'adolescenza non mi sono comportato benissimo con tutti questi POI È ENTRATO IL T - facebook.com facebook

“Al mio appello non abbiamo ancora ricevuto risposta. Speriamo bene, spero che arrivi un cuore per mio figlio immediatamente. Ora. Perché davvero la situazione è grave. Ai medici ho detto di non dirmi più niente, loro ci mettono tutto l’amore, ma io voglio sol x.com