Bambini malati all’asilo le insegnanti dopo le parole di Matteo Giunta | Battaglia persa genitori incoscienti ovunque Nido usato come parcheggio

Matteo Giunta ha sollevato di nuovo il problema dei genitori che portano i figli malati all’asilo, evidenziando il rischio di contagio tra i bambini. La sua critica deriva da diverse segnalazioni di insegnanti che si trovano a gestire situazioni di emergenza, come bambini febbricitanti e malati, in ambienti sovraffollati. Le insegnanti, esasperate, accusano spesso i genitori di comportamenti irresponsabili, paragonando alcune strutture a veri e propri parcheggi di bambini. Giunta ha sottolineato come questa situazione metta a dura prova il personale educativo e mette in discussione la sicurezza di tutti i piccoli coinvolti.