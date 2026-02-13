Bambini malati all’asilo le insegnanti dopo le parole di Matteo Giunta | Battaglia persa genitori incoscienti ovunque Nido usato come parcheggio
Matteo Giunta ha sollevato di nuovo il problema dei genitori che portano i figli malati all’asilo, evidenziando il rischio di contagio tra i bambini. La sua critica deriva da diverse segnalazioni di insegnanti che si trovano a gestire situazioni di emergenza, come bambini febbricitanti e malati, in ambienti sovraffollati. Le insegnanti, esasperate, accusano spesso i genitori di comportamenti irresponsabili, paragonando alcune strutture a veri e propri parcheggi di bambini. Giunta ha sottolineato come questa situazione metta a dura prova il personale educativo e mette in discussione la sicurezza di tutti i piccoli coinvolti.
Matteo Giunta interviene nuovamente sulla questione dei genitori che portano i figli febbricitanti all'asilo nido, dopo che una sua storia Instagram aveva scatenato un acceso dibattito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Bambini malati al nido, Matteo Giunta: "Le maestre mi hanno ringraziato. Ho insultato i genitori perché esasperato"
Matteo Giunta, dopo aver espresso sui social la sua frustrazione riguardo ai genitori che portano bambini malati al nido, chiarisce le ragioni del suo sfogo.
Matteo Giunta attacca gli asili: "Sono ricettacoli di virus, genitori irresponsabili li usano come parcheggio per bambini malati"
Matteo Giunta torna a parlare e non le manda a dire sugli asili.
Salute a scuola, Bassetti si schiera con la Pellegrini: I genitori che mandano i bambini all'asilo con la febbre sono dei pezzi di m…Matteo Bassetti appoggia lo sfogo di Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro chi porta i figli malati a scuola. L'infettivologo conferma i rischi di contagio per la classe e critica aspramente la m
