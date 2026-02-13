Bambina di due anni morta a Bordighera parlano le soccorritrici accorse sul posto | cosa hanno visto

Una bambina di due anni, Beatrice, è morta a Bordighera a causa di un incidente domestico. Le soccorritrici che sono arrivate sul posto hanno trovato la piccola con diversi lividi sul corpo, segni che hanno attirato immediatamente la loro attenzione. Quando sono intervenute nella villetta, hanno notato che la bambina presentava evidenti tracce di traumi in più parti del corpo, e hanno cercato di capire cosa fosse successo.

La piccola Beatrice aveva "qualche livido", in particolare "sul viso, sulle braccia, sulle gambe". È il racconto di una delle soccorritrici intervenute la mattina di lunedì 9 febbraio in località Montenero, a Bordighera (Imperia). Come tristemente noto, la bambina è morta e sul suo decesso ci sono molte ombre. Per questo la madre, Manuela Aiello, è stata arrestata per omicidio preterintenzionale, e nelle ultime ore anche il nome del nuovo compagno è stato iscritto nel registro degli indagati con la stessa ipotesi di reato. Il racconto delle soccorritrici intervenute a Bordighera Debora e Sara sono le due soccorritrici della Croce Rossa intervenute nella villetta di Bordighera lunedì 9 febbraio, quando Manuela Aiello ha chiamato il 112 segnalando una crisi respiratoria in atto sulla figlia di 2 anni.

