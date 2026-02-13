balzoni e la genesi del toponimo bagno

Bartolomeo Balzoni, presidente dell’associazione ’Il Faro di Corzano’ di San Piero in Bagno, ha scoperto che il nome del paese deriva da antiche terme romane ancora visibili nei pressi del centro storico.

Bartolomeo Balzoni, presidente dell’associazione di promozione sociale e culturale ’Il Faro di Corzano’ di San Piero in Bagno, pittore e studioso di archeologia, va alla ricerca della genesi del toponimo ’Bagno’, nome di battesimo plurimillenario del borgo termale d’Alto Savio. " Bagno di Romagna, un luogo dalle molteplici eccellenze – esordisce Balzoni –, che raramente si ha il privilegio di vivere in altri luoghi, concede altresì il desiderio di indagare la sua storia e le proprie origini. Un buon motivo di indagine è sicuramente il nome del nostro Comune ’Bagno di Romagna’, derivazione dal latino ’Balnei o Balneum’, che tutti, con poco sforzo mentale, identifichiamo con i bagni nelle sue millenarie acque terapeutiche ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

