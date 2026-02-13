Balzarini svela | Il rinnovo del contratto di Vlahovic è una necessità primaria ma quel nome… Il punto sul mercato

Balzarini spiega che il rinnovo di Vlahovic è una priorità per la Juventus, ma non nasconde che ci sono ancora incertezze legate a un nome specifico, che potrebbe influenzare le decisioni. La trattativa si complica a causa di questa candidatura, mentre i dirigenti bianconeri monitorano attentamente anche altre opzioni sul mercato.

Balzarini fornisce preziosi aggiornamenti sul calciomercato Juve: tutti gli aggiornamenti sulle possibile mosse dei bianconeri in estate. Il futuro dell'attacco bianconero è il tema centrale che sta animando il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi in vista della prossima sessione estiva. Gianni Balzarini, attraverso il suo canale YouTube, ha voluto fare chiarezza sulle strategie del club, ponendo l'accento sulla necessità imperativa di trovare un finalizzatore affidabile. La ricerca di un bomber non è più un'opzione, ma una vera e propria urgenza per garantire alla squadra il salto di qualità necessario per competere ai massimi livelli.

Balzarini ha chiarito che non c’è stata firma di un pre-contratto tra Vlahovic e il Milan, smentendo le voci circolate.

Balzarini ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti sul futuro di Vlahovic, indicando che l’attaccante e il suo agente sono interessati a proseguire con la Juventus.

