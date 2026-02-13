Bailey in formato All Star Game | alzata al tabellone e schiacciata da paura
Ace Bailey degli Utah Jazz ha fatto il suo ingresso nella top 5 della notte Nba con un'azione spettacolare durante la partita contro i Lakers. Il rookie ha alzato la palla al tabellone e ha schiacciato con potenza, lasciando tutti senza fiato. La sua giocata, che ha già fatto parlare i tifosi, si distingue per la precisione e l’aggressività dimostrata in campo.
Nella top 5 della notte Nba trova spazio il rookie degli Utah Jazz Ace Bailey, che dimostra di essere già in clima All Star Game con un'alzata al tabellone e una schiacciata da paura. Guarda le migliori giocate del 13 febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
