Bailey in formato All Star Game | alzata al tabellone e schiacciata da paura

Ace Bailey degli Utah Jazz ha fatto il suo ingresso nella top 5 della notte Nba con un'azione spettacolare durante la partita contro i Lakers. Il rookie ha alzato la palla al tabellone e ha schiacciato con potenza, lasciando tutti senza fiato. La sua giocata, che ha già fatto parlare i tifosi, si distingue per la precisione e l’aggressività dimostrata in campo.