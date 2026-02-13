Enzo Iacchetti ha sporto denuncia contro alcuni utenti di Facebook che hanno condiviso immagini manipolate con baffi alla Hitler e insulti online, gesto che ha suscitato scalpore sui social e ha portato l’attore a prendere misure legali per tutelare la sua dignità.

Enzo Iacchetti ha deciso di reagire formalmente contro una serie di contenuti circolati su Facebook che lo ritraggono con immagini manipolate e messaggi offensivi. Attraverso i suoi legali, il conduttore di Striscia la notizia ha inviato una diffida a Meta Platforms chiedendo la rimozione immediata dei post ritenuti falsi e lesivi. Alcuni di questi lo accostano all’ideologia nazista con fotomontaggi e testi calunniosi. Parallelamente, Iacchetti ha annunciato una denuncia-querela contro gli autori dei contenuti. La vicenda nasce dalla diffusione su Facebook di diversi post provenienti da profili differenti, contenenti immagini manipolate e testi definiti calunniosi e mendaci. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Baffi alla Hitler e insulti online: Iacchetti reagisce per vie legali (sconvolgendo i social)

Enzo Iacchetti ha deciso di passare alle maniere dure.

Enzo Iacchetti si rivolge a Meta Platforms e lo fa con una diffida ufficiale.

