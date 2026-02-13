AVS chiede la revoca dell’autorizzazione di Palazzo Paolo V per la presentazione del libro di Caio Mussolini

L’AVS ha richiesto di revocare l’autorizzazione per l’evento a Benevento, dopo aver saputo che il 16 febbraio si terrà la presentazione di un libro di Caio Mussolini sul ventennio fascista. La richiesta si basa sulla decisione di impedire che si svolga un incontro che potrebbe riaccendere polemiche storiche e alimentare divisioni tra i cittadini. La presentazione si svolgerà nel Palazzo Paolo V, un luogo pubblico molto frequentato, e il gruppo ha sottolineato il rischio di promuovere idee che potrebbero offendere le vittime del regime.

Tempo di lettura: 2 minuti Veniamo a conoscenza che lunedì prossimo, 16 febbraio, a Benevento è programmata la presentazione di un libro del pronipote di Mussolini sul ventennio fascista, dal titolo "Mussolini e il fascismo. L'altra storia". Appare clamoroso a nostro avviso che l'evento venga ospitato presso la sede istituzionale del Comune di Benevento, quel Palazzo di Città che rappresenta un luogo simbolico in cui si custodiscono la memoria collettiva e l'identità civica, democratica e antifascista della nostra comunità. Detta manifestazione, al netto delle dichiarazioni ufficiali degli organizzatori, secondo cui avrebbe lo scopo della "costruzione di una storia condivisa in un'ottica di pacificazione nazionale", in realtà appare come una chiara lettura revisionista del ventennio di dittatura fascista.