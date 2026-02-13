Avellino, viola l'obbligo di firma: arrestato 20enne. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno fermato un giovane nigeriano di 20 anni, che aveva ignorato più volte l’obbligo di firma imposto dalla legge e ora si trova in cella, dopo che il giudice ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare.

Il giovane, arrestato per furto e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma, non ha rispettato le prescrizioni impostegli I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. Il giovane, già arrestato per furto e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma, reiteratamente non rispettava le prescrizioni impostegli. Nella serata di ieri, durante un servizio di perlustrazione svolto nel capoluogo irpino, una pattuglia della Sezione Radiomobile ha rintracciato il predetto all’interno di una struttura sanitaria in disuso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino – Un giovane di 20 anni è stato arrestato ieri dai Carabinieri dopo essere stato più volte trovato senza aver firmato, violando così ripetutamente gli obblighi cautelari imposti dal giudice.

Viola l’obbligo di firma e finisce in manette: i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 20enne nigeriano, che aveva più volte ignorato gli appuntamenti con le forze dell’ordine e aveva accumulato così un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Marano, addio al giudice di pace: il contenzioso ad Aversa.

Avellino, viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria. Il gi ... irpinianews.it

Luigi Pera Garrido: che doppietta lampo in Fiorentina-Avellino! Con due reti nei primissimi istanti della sfida tra i gigliati e i lupi irpini, l'eclettico giocatore viola mette subito in discesa la partita per i toscani. - facebook.com facebook

Under 15, #Fiorentina-Avellino: gol, legni e... vittoria! x.com