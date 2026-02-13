Avellino sequestrati hashish e contanti | uno degli accusati torna a casa

A Avellino, la polizia ha sequestrato hashish e denaro per via di un'indagine sulla droga, e uno degli arrestati è stato rimesso in libertà. La sostituzione della custodia in carcere con l’obbligo di restare nel suo paese, Montefalcione, è avvenuta dopo che gli avvocati Giuseppe Giammarino e Fabio Tulimiero hanno presentato un ricorso. L’uomo ora può tornare a casa, anche se dovrà rispettare determinate restrizioni.

Il provvedimento, comunicato di recente, consente all’imputato di tornare presso la propria abitazione, interrompendo la permanenza in carcere. La difesa aveva richiesto questa modifica, puntando a misure meno restrittive in attesa del processo. Resta ferma l’accusa di detenzione di hashish ai fini di spaccio, relativa a sostanza già suddivisa in dosi e a contante ritenuto provento dell’attività illecita, sequestrati durante le perquisizioni del 30 agosto 2025. La sostanza e il denaro erano stati trovati presso le abitazioni degli indagati e un veicolo, mentre le indagini documentavano tre episodi di cessione di droga avvenuti ad Avellino lo stesso giorno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su avellino sequestrati

A Brindisi, un uomo di 31 anni e uno di 55 sono stati arrestati per aver nascosto in casa dosi di cocaina e hashish.

Ultime notizie su avellino sequestrati

Argomenti discussi: Udienza fissata per giovane accusato di spaccio: arresto dopo maxi sequestro ad Avellino; Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEO; Maxi laboratorio di marijuana scoperto a Colorno: sequestrati droga e contanti; Blitz antidroga, sequestrati 30kg di fumo e 4,5 tra coca e erba.

Tre quintali di hashish e dosi di cocaina, ketamina e metanfetamina: processo lampo per il pusherSANTA LUCIA DI SERINO- Tre quintali di hashish nascosti in valigie di juta e dosi di cocaina, metanfetamina e ketamina nella cucina di casa, la Procura di Avellino ha ottenuto il giudizio immediato pe ... irpinianews.it

Avellino, sequestrati quasi un chilo di cocaina e 11mila euro: arrestato un 36enneQuasi un chilogrammo di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi nascosti in casa. È il bilancio dell’operazione condotta dai ... cronachedellacampania.it

Avellino – arrestato 36enne per droga Sequestrati quasi un chilo di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento nel corso di un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Tutti i dettagli nell’articolo Link nel primo comme - facebook.com facebook

Avellino, maxi sequestro di sim card a cittadino del Bangladesh x.com