Ad Avellino, Giacomo Caruso scende in campo con il Pescara per la partita della venticinquesima giornata di Serie B 20252026, dopo aver recuperato dall'influenza che lo aveva colpito in settimana e che aveva messo in dubbio la sua presenza.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini vogliono rilanciarsi in zona playoff, mentre gli abruzzesi devono provare a riagganciare la zona salvezza. Avellino-Pescara si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 19.30 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo le due sconfitte consecutive contro Monza e Frosinone, agli irpini serve una reazione per dare senso al campionato. Attualmente la squadra di Biancolino naviga al tredicesimo posto con 28 punti, ma la vetta dei playoff non è un miraggio, essendo a nove lunghezze. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Avellino-Pescara, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A.

Domani a Modena si gioca una partita importante tra Modena e Carrarese.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Avellino-Pescara, al via la prevendita dei biglietti; L'arbitro di Avellino-Pescara: ha diretto già il match d'andata; SERIE BKT - DESIGNAZIONI 25A GIORNATA; Il Lecco non molla, il Pescara perde terreno.

Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streamingIl match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi e valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B è una ga ... ilpescara.it

Avellino-Pescara, al via la prevendita dei bigliettiL’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di ... today.it

L'arbitro di Avellino-Pescara: ha diretto già il match d'andata #Avellino - facebook.com facebook

Avellino-Pescara, squadre in crisi e panchine roventi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming x.com