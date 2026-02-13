Avanzi Popolo

Avanzi Popolo di Arezzo ha occupato ieri un vecchio edificio abbandonato nel centro storico, reagendo alla mancanza di spazi sociali e alle politiche di sfratto che colpiscono le famiglie più fragili. Un gruppo di una ventina di attivisti ha preso possesso dell’immobile senza autorizzazione, portando con sé sacchi di coperte e generi di prima necessità, per denunciare la crisi abitativa in città. L’occupazione, durata poche ore, si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto sgomberare l’edificio. Un dettaglio che distingue questa azione è stata la presenza di alcuni bambini

