autostrada a4 chiudono per una notte i caselli di bergamo e palazzolo

I caselli di Bergamo e Palazzolo sull’autostrada A4 chiudono per una notte a causa di lavori di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Le operazioni, che richiedono l’interruzione del traffico, sono state programmate per garantire la sicurezza stradale e dureranno poche ore. Durante questo periodo, nessun veicolo potrà entrare o uscire dai caselli interessati.

Questa notte, le uscite di Bergamo e Grumello sull’autostrada A4 resteranno chiuse per alcune ore.

Si segnalano chiusure temporanee delle stazioni di Dalmine e Seriate sulla A4 Milano-Brescia, in occasione di lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

