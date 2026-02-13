Auto sbanda e precipita in un parcheggio | dopo Giuseppe muore anche Gilda

Gilda Romano, 82 anni, è morta a causa dello sbandamento di un’auto che si è schiantata in un parcheggio ad Agropoli. La donna, moglie di Giuseppe Malzone, rimasto ucciso nell’incidente, non è riuscita a superare le ferite. La vettura, che stava svoltando in un’area di sosta affollata, ha perso il controllo e si è ribaltata, provocando un grande spavento tra i passanti. La tragedia ha colpito duramente la famiglia, lasciando senza parole chiunque abbia assistito alla scena.

Non ce l'ha fatta neppure Gilda Romano, 82 anni, moglie di Giuseppe Malzone, l'uomo deceduto sul colpo nello terribile incidente avvenuto nei giorni scorsi ad Agropoli. L'anziana era ricoverata in ospedale a Salerno in condizioni critiche.