Auto in avaria centrata da un altro mezzo | muore donna di 60 anni

Bentivoglio (Bologna), 13 febbraio 2026 – Una donna di 60 anni, ferita mortalmente dopo che la sua auto in avaria è stata centrata da un altro veicolo, è morta ieri sera lungo la strada statale. La vettura si era fermata per un guasto, ma un’auto che sopraggiungeva non ha rallentato e l’ha travolta, provocando l’impatto fatale. Un dettaglio che rende ancora più drammatica la tragedia: l’auto che ha tamponato la donna era in fase di sorpasso.

Bentivoglio (Bologna), 13 febbraio 2026 – Si fermano per la macchina in avaria, ma vengono tamponati. Ennesimo incidente sulle strade della provincia di Bologna. Dopo lo schianto mortale di Leonard Fjora a Lama di Reno, giorni fa, ieri sera una donna di 60 anni, Mendije Bardosana, è morta nella Bassa, a Santa Maria in Duno, frazione di Bentivoglio. Mendije e il marito, che erano a bordo di una Chrysler Voyager, verso le 20, avevano accostato sulla via Santa Maria in Duno per una avaria al motore della macchina. La batteria era scarica e non sono riusciti ad azionare le 4 frecce. Pochi minuti dopo è arrivata un’altra auto, un’Audi A1, condotta da una giovane di 27 anni, che probabilmente non si è accorta dell’auto a bordo strada e l’ha centrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

