Auriemma del Movimento 5 Stelle denuncia la chiusura delle stazioni di Acerra e Casalnuovo, che crea disagi ai pendolari. Per questo motivo, il partito ha chiesto un incontro urgente con il Ministero dei Trasporti. L’obiettivo è trovare subito soluzioni per riaprire le stazioni e migliorare la mobilità nella zona. La richiesta è stata accolta, e ora si aspetta un tavolo di confronto per affrontare la situazione.

Stazioni chiuse tra disagi per i pendolari, il Movimento 5 Stelle ottiene il confronto con il Ministero per soluzioni su mobilità e riaperture.. Questa mattina l’onorevole Carmela Auriemma, Vicepresidente Vicaria del Gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati e Coordinatrice M5S Provincia di Napoli ha presentato una interpellanza urgente al Ministro dei Trasporti sul futuro delle stazioni di Acerra e Casalnuovo, destinate alla dismissione per la costruzione della nuova linea ferroviaria. “ Con la dismissione della tratta ferroviaria di Via Cancello – ha dichiarato Auriemma durante il suo intervento alla Camera dei Deputati – verranno dismesse le stazioni storiche di Acerra e Casalnuovo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Auriemma (M5S): “Stazioni chiuse ad Acerra e Casalnuovo, accolta la nostra richiesta di un tavolo al Ministero”

Approfondimenti su auriemma stazioni

La deputata del Movimento 5 Stelle Auriemma ha annunciato lo stanziamento di cinque milioni di euro per le bonifiche delle aree di Acerra, tra cui Calabricito, Curcio e Pantano.

Ultime notizie su auriemma stazioni

Regionali in Campania, Auriemma (M5S): «Politica e camorra, un intreccio intollerabile. Serve una rivoluzione etica vera»Una decina di indagati, di cui alcuni sono amministratori locali e sono agli arresti domiciliari, accuse gravissime che vanno dal voto di scambio politico-mafioso all’induzione indebita, dalla ... ilmattino.it

Stellantis: Auriemma (M5S), condanna Stellantis conferma la gravità delle nostre denunce. Nessuno può punire i lavoratori che difendono la propria sicurezza«La condanna inflitta dal Tribunale del Lavoro a Stellantis per comportamento antisindacale conferma quanto avevo denunciato mesi fa in Aula e su cui ho depositato un’interrogazione senza alcuna ... ilmattino.it

Nel piazzale del Cimitero Monumentale sono entrate in azione le pattuglie della Polizia locale e i carri attrezzi: la zona sarà off limits fino a mezzanotte per l’evento di gala. Chiuse le stazioni M5 di Monumentale e Cenisio - facebook.com facebook