Auriemma esalta Vergara e punge Conte | È il più importante del Napoli

Raffaele Auriemma mette in luce le qualità di Vergara e critica Antonio Conte. La sua analisi arriva dopo le recenti prestazioni del Napoli, che ha mostrato una crescita evidente. Auriemma sottolinea come Vergara sia diventato il pilastro della difesa, definendolo “il più importante del Napoli”. Il commentatore punta il dito contro la gestione di Conte, accusandolo di aver trascurato alcuni talenti chiave. La sua analisi si concentra sull’impatto tattico dei giocatori, evidenziando la differenza con le scelte dell’ex allenatore. La discussione si accende sui social, con tifosi divisi tra apprezzamenti e critiche.

"> Raffaele Auriemma è intervenuto attraverso i propri canali social commentando il momento del Napoli e la gestione di Antonio Conte, soffermandosi in particolare su Antonio Vergara. «Vergara oggi è il calciatore più importante del Napoli. E sapete qual è la cosa che dà fastidio? Il suo corrispettivo nell’Inter si chiama Francesco Pio Esposito, anche lui reduce da una stagione in Serie B con lo Spezia e poi trattenuto dall’Inter, nonostante si parlasse di una possibile cessione, proprio come per Vergara». Auriemma sottolinea la differenza di minutaggio: «Qual è la differenza? Che Pio Esposito ha giocato il doppio dei minuti di Vergara. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

