Aumenta il traffico navale dedicato ai passeggeri Messina porto leader

A Messina, il porto ha registrato un aumento significativo nel traffico navale dedicato ai passeggeri, confermando il ruolo di leader in Italia. Questa crescita, dell’11,9% rispetto all’anno precedente, si deve alla ripresa delle tratte di linea e all’aumento delle crociere, che hanno attirato più turisti e viaggiatori. A differenza delle merci, che si sono mantenute sostanzialmente stabili (-0,1%), il settore passeggeri cresce a ritmi più sostenuti rispetto alla media europea (+6,2%), distinguendo il porto siciliano come punto di riferimento per il traffico marittimo di persone.

Nel 2024 la quantità di merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani è sostanzialmente stazionaria (-0,1% rispetto all'anno precedente), mentre il trasporto passeggeri è aumentato dell'11,9%, circa il doppio dell'Ue27 (+6,2%). Lo segnala l'Istat. Nel 2024 l'Italia resta al primo posto tra i Paesi dell'Ue27 per numero di passeggeri trasportati via mare e al secondo posto dopo l'Olanda per quantità di merci trasportate. I due principali porti italiani per il trasporto merci, Trieste e Genova, figurano nella top 20 dell'Ue27 e guadagnano entrambi una posizione rispetto al 2023. Italiani i primi tre porti europei per traffico di passeggeri: Messina, Reggio Calabria e Napoli.