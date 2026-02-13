Attesi in 10mila per la corsa tra i siti del 2026

Milano si prepara a ospitare i Giochi Olimpici del 2026 e oggi la città si mette in movimento con la corsa tra i principali siti olimpici. Circa 10mila persone parteciperanno sabato 21 a una gara di 10 chilometri che attraverserà il centro, passando davanti al Duomo, alla Galleria Vittorio Emanuele e al sito della cerimonia di apertura. La corsa, organizzata per celebrare l’evento e coinvolgere i cittadini, si distingue per il percorso che unisce i simboli storici e moderni di Milano e Cortina.

La città olimpica si mette a correre. I Giochi sono l'immagine universale e più alta dello sport e così Milano sabato 21 celebra la sua olimpiade con una corsa di 10 chilometri nel centro della città tra i siti simbolo di Milano-Cortina. «La Salomon New Shapers Run 2026- spiegano gli organizzatori- è un omaggio all'evento olimpico ma soprattutto una corsa nel cuore delle città durante i Giochi olimpici invernali. È un modo concreto per coinvolgere le persone nell'olimpiade, per farle partecipare, per rafforzare l'idea di Milano come città che vive lo sport non solo nei grandi eventi, ma nella quotidianità».