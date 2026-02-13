Stasera al Teatro Comunale di Lacedonia, Francesco Cicchella porta in scena il suo nuovo one man show “Tante Belle Cose”, uno spettacolo che ha deciso di dedicare alla sua terra d’origine, in segno di gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni.

Cicchella porterà in scena uno spettacolo che mescolerà battute fulminanti, parodie musicali e personaggi esilaranti, offrendo al pubblico un concentrato di risate e satira intelligente. Il comico proporrà un viaggio ironico nel presente, toccando temi che spazieranno dalla musica alle mode, dalla società al mondo dello spettacolo. “Tante Belle Cose” si preannuncerà come un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità brillante e mai banale. Sul palco del Comunale, Cicchella dimostrerà ancora una volta la sua straordinaria versatilità, alternando imitazioni, monologhi e momenti musicali che coinvolgeranno la platea.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Francesco Cicchella torna sul palco con il suo nuovo spettacolo

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Attesa al Comunale di Lacedonia per Tante Belle Cose di Francesco Cicchella; Il Carnevale della Famija Albeisa ha fatto tappa in Comune in attesa del Ballo dei Bambini sabato 14 febbraio; Asili nido, i dati ISTAT mostrano progressi limitati: il tasso di copertura nazionale si ferma al 31,6% e le liste d'attesa crescono al 59,5% delle strutture; Tragedia di Rigopiano, appello bis: attesa oggi la quarta sentenza.

Cabinovia, Salvini passa la palla al Comune: Attendo di capire su quale progettoIl vicepremier ha così risposto alle domande dei giornalisti in occasione dell'evento organizzato dalla Lega in stazione marittima. Ho parlato con Giorgetti, stiamo facendo economia su altre opere ch ... triesteprima.it

Vincitori o idonei. La grande attesa di chi ha superato il concorso al comune di RomaQuegli 808 posti complessivi tra istruttori, funzionari, tecnici ed operatori esperti. Sono partiti in 67mila e dopo preselettiva e scritto nel cuore dell’estate, orale tra ottobre e novembre, coloro ... romatoday.it

Noi la Fede la abbiamo anche caro Don Massimo, ma ne riparliamo nella prossima puntata! Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo con tante belle sorprese e speriamo anche con qualche chiarimento! #DonMatteo15 #live - facebook.com facebook