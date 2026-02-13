ATP Rotterdam 2026 Bolelli Vavassori dominano Gille Verbeek nei quarti di finale

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto facilmente Gille e Verbeek nei quarti di finale di Rotterdam 2026, confermando la loro forma convincente e la voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Continua la corsa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori verso la difesa del titolo vinto lo scorso anno nel torneo ATP di Rotterdam. Nell'incontro dei quarti di finale i due azzurri dominano il belga Sander Gille e l'olandese Sem Verbeek 6-3 6-2 in un'ora e dieci minuti. In semifinale la coppia italiana affronterà i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner. Gli azzurri iniziano la sfida con l'1-0 siglato dalla volée di diritto di Vavassori. Il duo belga-olandese impatta sull'1-1 al deciding point con l'ace di Gille. Si prosegue nel rispetto dei turni di servizio con il delizioso rovescio di Bolelli che vale il 3-2.