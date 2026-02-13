L’Atletico Madrid travolge il Barcellona con un secco 4-0 e si avvicina alla finale di Coppa del Re, grazie a una partita dominata fin dai primi minuti che ha lasciato senza risposte i blaugrana.

L’ Atletico Madrid ipoteca la finale di Coppa del Re travolgendo il Barcellona con un perentorio 4-0. Nella semifinale d’andata disputata al Wanda Metropolitano, i colchoneros di Diego Simeone hanno annichilito la formazione catalana in soli quarantacinque minuti, trasformando la gara di ritorno — in programma il prossimo 3 marzo — in una missione ai limiti dell’impossibile per gli uomini di Flick. Il tracollo blaugrana è iniziato dopo appena sei minuti a causa di un clamoroso infortunio difensivo: un’incertezza fatale di Joan García su retropassaggio di Eric García ha regalato il vantaggio ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Atletico travolgente: poker al Barcellona e finale di Coppa vicina

L’Atletico Madrid fa la voce grossa al Wanda Metropolitano.

L’Atletico Madrid batte 4-0 il Barcellona nel primo match di semifinale di Coppa del Re al Civitas Metropolitano.

