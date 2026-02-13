L’Atlantico in frenata, dopo il 20 febbraio possibili colpi di scena Roma - Le proiezioni indicano un cambio di assetto barico: meno correnti perturbate dirette e più ondulazioni, con spiragli per scenari freddi sull’Europa orientale. Nei prossimi giorni, il vortice di bassa pressione che da settimane attraversa l’Atlantico si indebolisce, lasciando spazio a un pattern più stabile, ma le nuove onde di aria fredda potrebbero raggiungere i Balcani e l’est europeo, creando condizioni di gelo improvviso.

La lunga fase dominata da un Atlantico basso di latitudine, responsabile di ripetute ondate di maltempo e di un Mediterraneo spesso attraversato da correnti perturbate, mostra segnali di graduale attenuazione. Le più recenti elaborazioni dei modelli ensemble evidenziano infatti un possibile mutamento dell'assetto barico sull'Europa occidentale a partire dalla terza decade di febbraio. Il flusso atlantico tende a diventare più ondulato, mentre l'anticiclone subtropicale prova a risalire verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, indebolendo il corridoio perturbato che ha caratterizzato le ultime settimane.

