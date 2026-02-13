Athletic Bilbao | la FIFA blocca il mercato per irregolarità nel rientro del portiere Padilla A rischio tre sessioni

La FIFA ha bloccato il mercato dell'Athletic Bilbao per irregolarità nel rientro del portiere Padilla, un caso che riguarda una presunta violazione delle norme sul trasferimento internazionale dei minori. La decisione, comunicata ieri, rischia di mettere fuori gioco il club per tre sessioni di trasferimenti e si basa su un'analisi dettagliata delle pratiche contabili e dei documenti presentati dal club basco.

L'Athletic Bilbao nel mirino della FIFA: bloccato il mercato per una questione contabile. L'Athletic Bilbao si trova in una situazione delicata: la FIFA ha inserito il club basco nella lista delle società con divieto di effettuare nuove registrazioni di giocatori. La sanzione, che potrebbe protrarsi per tre finestre di mercato a partire dall'estate 2026, è legata a una controversia finanziaria riguardante l'operazione di rientro del portiere Álex Padilla, un caso che il club spera di risolvere rapidamente. Un rientro in Spagna al centro della bufera. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori e i tifosi della Liga.

Nel panorama calcistico internazionale emerge una situazione che riguarda l’Athletic Bilbao e le regole di tesseramento, con ripercussioni sulle prossime partite.

Athletic Bilbao ha ricevuto un avviso dalla FIFA che blocca temporaneamente il mercato, a causa di una disputa legata al trasferimento del giovane portiere Padilla.

La FIFA ha inserito l'Athletic Bilbao tra i club con il mercato bloccato: ecco perchéNella lista dei club con divieto di fare mercato è apparsa anche la società della Liga spagnola, addirittura con uno stop di tre sessioni.

Athletic Bilbao, allarme FIFA che ha fatto scattare il blocco del mercato per il club basco. Cosa sta succedendo, la ricostruzione

