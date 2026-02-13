Athekame nel pre-partita di Pisa-Milan | Quando ho spazio mi faccio trovare pronto per la squadra
Zachary Athekame si è detto pronto a scendere in campo durante la partita tra Pisa e Milan, sottolineando di approfittare degli spazi per aiutare la squadra. Prima del match, il difensore rossonero ha spiegato che si sente in forma e che cerca sempre di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, anche in una trasferta come quella di Pisa.
Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La squadra penso stia bene. La partita è difficile, ma penso che siamo pronti per stasera. Non è facile trovare spazio per me, ma quando ho spazio in campo mi faccio trovare pronto per la squadra e sono contento". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Athekame prima della gara contro il Pisa: “Partita difficile ma la squadra è pronta”
Zachary Athekame ha spiegato che il Milan affronta la partita contro il Pisa con determinazione, nonostante le difficoltà, perché si sente pronto.
Landucci nel pre partita di Torino Milan: «Quando manca Allegri manca il nostro capo. Pulisic? Se è in panchina vuole dire questo! Derby? No, è una partita del Milan»
Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.
