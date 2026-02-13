Zachary Athekame si è detto pronto a scendere in campo durante la partita tra Pisa e Milan, sottolineando di approfittare degli spazi per aiutare la squadra. Prima del match, il difensore rossonero ha spiegato che si sente in forma e che cerca sempre di farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, anche in una trasferta come quella di Pisa.

Zachary Athekame, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La squadra penso stia bene. La partita è difficile, ma penso che siamo pronti per stasera. Non è facile trovare spazio per me, ma quando ho spazio in campo mi faccio trovare pronto per la squadra e sono contento". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Athekame nel pre-partita di Pisa-Milan: “Quando ho spazio mi faccio trovare pronto per la squadra”

Zachary Athekame ha spiegato che il Milan affronta la partita contro il Pisa con determinazione, nonostante le difficoltà, perché si sente pronto.

Nel pre partita di Torino Milan, Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha commentato le assenze di Allegri e le scelte di formazione, sottolineando l'importanza del derby e il ruolo di Pulisic, mentre ha analizzato il clima che accompagna la sfida.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Stramaccioni: Serata molto, molto importante per il Milan: partita spartiacque.

Ramazzotti: Chi aveva dubbi su Athekame (e Tare non è certo uno di questi perché lo ha fortemente voluto), adesso si sarà ricredutoAndrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Zachary Athekame: Athekame è arrivato da semi sconosciuto, ma ha ... milannews.it

Finalmente Athekame, ma è corsa a due per il vice SaelemaekersIn vista della prossima stagione, Igli Tare si sta guardando attorno alla ricerca di un nuovo esterno: il punto della situazione E’ stata una gara più che convincente da parte del Milan. I rossoneri h ... milanlive.it

#Pisa- #Milan, le formazioni ufficiali x.com

Il Milan è arrivato a Pisa - facebook.com facebook