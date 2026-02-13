Asti | sport e scuole protagoniste nelle gare di volley e cross country premiati giovani atleti e spirito di squadra

Asti premia i giovani atleti: volley e campestre celebrano lo sport nelle scuole. Questa mattina, nel centro cittadino, sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato alle gare promozionali di volley e cross country organizzate dall’istituto scolastico locale, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione e il fair play tra i giovani.

Asti premia i giovani atleti: volley e campestre celebrano lo sport nelle scuole. Asti ha concluso con successo le gare studentesche promozionali di volley e campestre, un evento che ha visto protagoniste le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia. Le competizioni, ospitate dalla palestra dell’Enofila e dal campo scuola di via Gerbi, hanno premiato l’impegno e la passione degli studenti per lo sport, coinvolgendo un’ampia partecipazione e generando entusiasmo tra i giovani atleti. Volley: trionfi scolastici e spirito di squadra. Le gare di volley, suddivise in categorie maschili e femminili per scuole medie e superiori, hanno incoronato diverse realtà scolastiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Manuele Mengozzi ed Elisa Tassile si sono distinti nel mondo del motorsport italiano, ricevendo i prestigiosi Caschi d’Oro di Imola.

