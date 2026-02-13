Asti Panathlon Club riscopre l’olimpismo | atleta Matteo Torchio racconta Torino 2006 e guarda a Milano-Cortina 2026

Matteo Torchio ha condiviso le sue esperienze sulle Olimpiadi di Torino 2006 durante una serata organizzata dal Panathlon Club di Asti, dopo aver rivissuto le emozioni della gara di slalom gigante che ha vinto nel 2006. La serata si è concentrata sulla passione per lo sport e sui progetti futuri, come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che l’atleta segue con interesse. Un pubblico di appassionati ha ascoltato le sue parole, assaporando il ricordo di un momento importante della sua carriera.

Asti celebra l'olimpismo: la passione per lo sport e il ricordo di Torino 2006 al centro della conviviale del Panathlon Club. Asti si è fatta palcoscenico di un omaggio allo sport e ai suoi valori, con una conviviale organizzata dal Panathlon Club che ha visto protagonista l'atleta di bob Matteo Torchio, reduce dall'esperienza olimpica di Torino 2006. L'evento, tenutosi il 12 febbraio 2026 presso la Scuola Alberghiera, ha segnato il debutto del nuovo consiglio direttivo del club e ha riacceso l'entusiasmo in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un nuovo corso per il Panathlon Club e un omaggio al passato.