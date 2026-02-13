Ast rinnova la flotta investimento da 8 milioni per l' acquisto di 80 pullman usati | al via la gara

Ast ha deciso di rinnovare la sua flotta di autobus, investendo 8 milioni di euro per acquistare 80 pullman usati. La decisione nasce dall’esigenza di modernizzare i mezzi e migliorare il servizio di trasporto pubblico in Sicilia. La gara per l’acquisto è già stata avviata e le offerte devono essere presentate entro il mese prossimo. La scelta di pullman di seconda mano permette di contenere i costi e accelerare il rinnovo del parco mezzi.

La partecipata regionale potenzierà i collegamenti extraurbani con mezzi di seconda mano Euro 6, alimentati a gasolio, di circa 12 metri. Offerte entro il 5 marzo. Il presidente Genovese: "Vogliamo rispondere in modo efficace alle esigenze degli utenti" L'Azienda siciliana trasporti ha avviato una procedura di gara per l'acquisto di 80 pullman di seconda mano. La gara rientra nell'ambito del programma di rinnovo del parco aziendale, con l'obiettivo di rafforzare e modernizzare il servizio di trasporto pubblico extraurbano. L'investimento complessivo della partecipata regionale è di circa 8 milioni di euro.