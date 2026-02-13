Assonime spiega cosa evitare per non allontanare gli investitori dall’Italia

Assonime avverte che per evitare di allontanare gli investitori dall’Italia è fondamentale mantenere stabilità normativa e ridurre le incertezze burocratiche, perché le recenti tensioni politiche e le continue modifiche alle regole hanno già creato preoccupazione tra gli imprenditori stranieri.

Se la politica prende il primo posto e usa l'economia per affermare la potenza degli stati, la revisione delle regole del gioco diventa una partita fondamentale. Lo studio di Curtis J. Milhaupt, professore di diritto alla Stanford University Ecco s'avanza un nuovo capitalismo e tutto cambia di nuovo: dal mercato finanziario alla organizzazione delle imprese, dalla catena del valore al gioco degli scambi; la politica prende il primo posto e usa l'economia per affermare la potenza degli stati, il regolatore non è più il profitto, ma l'interesse nazionale o magari neo-imperiale. Potremmo chiamarlo "capitalismo geopolitico", come suggerisce Curtis J.