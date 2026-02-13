Assalto ai manifestanti scattano dodici condanne per gli esponenti di CasaPound
BARI – Dodici esponenti di CasaPound sono stati condannati dopo che la polizia ha caricato i manifestanti durante gli scontri nel rione Libertà il 21 settembre 2018, una scena ripresa da diverse telecamere di sorveglianza che ora testimoniano quanto avvenuto.
I fatti a Bari nel 2018. Fra gli imputati, un attivista di Veglie e uno di Ceglie Messapica. Il Tribunale riconosce la violazione della Legge Scelba, sospesi i diritti politici. Fra le vittime da risarcire, Eleonora Fiorenza, all’epoca eurodeputata di Rifondazione comunista BARI – Si chiude con dodici condanne il processo di primo grado scaturito dai gravi disordini avvenuti nel rione Libertà di Bari il 21 settembre 2018. In quell’occasione, al termine di un corteo organizzato per la visita dell’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, un gruppo di manifestanti antifascisti fu brutalmente aggredito da militanti del movimento di estrema destra CasaPound.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Bari, dodici condanne per CasaPound: riconosciuta la violazione della legge Scelba dopo gli scontri del 2018
Nella mattinata di oggi, il tribunale di Bari ha emesso dodici condanne nei confronti di alcuni militanti di CasaPound.
