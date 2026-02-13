Aspromonte escursione al Balcone delle Aquile nonostante l’allerta meteo | una sfida di resilienza per la Calabria

L’Associazione “Gente in Aspromonte” organizza un’escursione al Balcone delle Aquile il 15 febbraio, nonostante l’allerta meteo, a causa delle recenti tempeste che hanno colpito Calabria e Sicilia. La decisione arriva in un momento in cui molte persone temono di affrontare condizioni avverse, ma gli organizzatori vogliono dimostrare la forza della natura e la passione per il trekking. La zona, che si trova nel cuore del Parco Nazionale d’Aspromonte, rimane una meta amatissima dagli escursionisti, anche in condizioni difficili.

L’Aspromonte sfida il maltempo: escursione al Balcone delle Aquile nonostante l’allerta meteo. Nonostante le recenti violente tempeste che hanno colpito Calabria e Sicilia, l’Associazione “Gente in Aspromonte” di Mirko Spadaro conferma l’escursione programmata per il 15 febbraio al Balcone delle Aquile, un percorso naturalistico nel cuore del Parco Nazionale d’Aspromonte. L’iniziativa, che mira a valorizzare il territorio calabrese, si terrà con raduno alle ore 10:00 presso il Piazzale Cimitero di Staiti, nonostante venti di oltre 155 kmh e allagamenti in diverse aree della regione. Un territorio resiliente: la scelta di non rinunciare alla valorizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su aspromonte escursione

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dichiarato che la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone mentre il ciclone Nils sta imperversando sulla costa calabrese, causando venti oltre i 130 kmh e mareggiate che minacciano le zone più vulnerabili.

Ultime notizie su aspromonte escursione

Argomenti discussi: Gente in Aspromonte, domenica il Sentiero Azzurro del Tracciolino · ilreggino.it.

Reggio Calabria, il 15 febbraio l’escursione presso il Balcone delle Aquile | INFODomenica 15 febbraio, l’Associazione Gente in Aspromonte promuove l’escursione presso il Balcone delle Aquile. Raduno alle ore 10:00 presso il Piazzale Cimitero di Staiti (all’ingresso di Staiti seg ... strettoweb.com

Reggio Calabria, Gente in Aspromonte organizza escursione lungo il TracciolinoGente in Aspromonte organizza una breve ma emozionante escursione là dove la terra sembra precipitare sul mare. Quel mare che vide Ulisse legato all’albero maestro ma in grado di ascoltare il canto ... strettoweb.com

Ciaspolata in Aspromonte con Agharti Esplorazioni e Costa Viola Kayak e Trekking! Un'escursione panoramica fino al Rifugio su Monte Nardello, con vista sulla Pista Azzurra e sullo Stretto. Vi aspettiamo per le prossime Esplorazioni! #aghartiesplorazioni #as - facebook.com facebook