Ascolti tv ieri giovedì 12 febbraio chi ha vinto tra Don Matteo Striscia la Notizia Masterchef e Olimpiadi

I dati degli ascolti tv di ieri, giovedì 12 febbraio, mostrano che Don Matteo 15 ha conquistato il primo posto con oltre 4,2 milioni di spettatori, battendo di misura Striscia la Notizia che si ferma a circa 4 milioni. Il pubblico ha preferito seguire le vicende del sacerdote interpretato da Terence Hill, lasciando momentaneamente indietro le altre proposte come Masterchef, le Olimpiadi di Pechino, e le puntate di Del Debbio e Formigli. La serata, caratterizzata da un testa a testa serrato, è stata particolarmente combattuta tra le due principali offerte di Rai e Mediaset, con un lieve

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 12 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato nell’access prime time, con Affari Tuoi (Rai 1), davanti all’asso di Mediaset, ossia La Ruota della Fortuna. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è Don Matteo 15 (Rai 1) a chiudere davanti a Olimpiadi (Rai 2) e Striscia la Notizia (Canale 5). Ai piedi del podio Splendida Cornice (Rai 3), Piazzapulita (La7) con Corrado Formigli, Mission Impossible (Italia 1), Dritto e Rovescio (Rete 4) con Paolo Del Debbio, Masterchef (Sky Uno), Only Fun Comico (Nove), Paradiso amaro (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano ancora una volta come Don Matteo 15 abbia conquistato il pubblico, battendo la concorrenza.

I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, offrono un quadro delle preferenze del pubblico italiano.

