Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026 male Striscia la Notizia 11,3% inarrestabile Don Matteo 23.2% De Martino batte Scotti

I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, mostrano che Stefano De Martino ha superato Gerry Scotti con il suo programma, mentre Striscia la Notizia ha registrato un risultato deludente, fermandosi all’11,3%. La serata è stata dominata da Don Matteo, che ha raggiunto il 23,2%, confermando la sua posizione come preferito tra il pubblico. La forte concorrenza tra le trasmissioni ha messo in evidenza come le Olimpiadi di quest’anno, in corso in diretta, continuino a attirare molti telespettatori, anche se alcuni programmi di intrattenimento e informazione

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, giovedì 12 febbraio 2026: in prima serata, scontro diretto tra Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5, mentre nell'access prime time, consueto sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026 La serata televisiva di giovedì 12 febbraio 2026 ha offerto un panorama ricco e variegato, con fiction, informazione, cinema e sport a contendersi l’attenzione del pubblico. Rai1 guida la classifica grazie al ritorno di un titolo amatissimo, mentre le altre reti si distribuiscono il resto della platea con risultati alterni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 12 febbraio, Stefano De Martino ha battuto Gerry Scotti negli ascolti tv dell’access prime time, mentre tra i programmi principali, Don Matteo 15 su Rai1 ha superato Striscia la Notizia su Canale5, grazie a una crescita di pubblico che ha sorpreso molti.

I dati di ascolto di ieri sera mostrano come Don Matteo 15 abbia conquistato più di quattro milioni di spettatori, arrivando al 23,2%.

