Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026 male Striscia la Notizia 11,3% inarrestabile Don Matteo 23.2% De Martino batte Scotti

I dati sugli ascolti tv di ieri, 12 febbraio 2026, mostrano che Striscia la Notizia ha registrato un tonfo con l’11,3%, mentre Don Matteo ha dominato con il 23,2%. Gerry Scotti e Stefano De Martino si sono affrontati di nuovo nell’access prime time, il che ha attirato molti spettatori. Intanto, le Olimpiadi di quest’anno continuano a tenere incollati gli italiani, trasmettendo eventi dal vivo che competono con i programmi tradizionali. I risultati dimostrano come le scelte televisive cambino di giorno in giorno.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri, giovedì 12 febbraio 2026: in prima serata, scontro diretto tra Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia la Notizia su Canale 5, mentre nell'access prime time, consueto sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Ascolti tv ieri 12 febbraio 2026 La serata televisiva di giovedì 12 febbraio 2026 ha offerto un panorama ricco e variegato, con fiction, informazione, cinema e sport a contendersi l’attenzione del pubblico. Rai1 guida la classifica grazie al ritorno di un titolo amatissimo, mentre le altre reti si distribuiscono il resto della platea con risultati alterni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il 12 febbraio, Stefano De Martino ha battuto Gerry Scotti negli ascolti tv dell’access prime time, mentre tra i programmi principali, Don Matteo 15 su Rai1 ha superato Striscia la Notizia su Canale5, grazie a una crescita di pubblico che ha sorpreso molti.

Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, la sesta puntata di #DonMatteo15 andata in onda su Rai1 domina ancora una volta la fascia oraria del prime time con 3 milioni 790 mila pari al 23,2% di share!

