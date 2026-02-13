Ascolti TV | Giovedì 12 Febbraio 2026 Dominio Don Matteo 23.2% doppiata Striscia 11.7% Pattinaggio sul Ghiaccio all’11.3%

Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha conquistato 3.790.000 spettatori, pari al 23,2% di share, confermando il suo dominio e battendo nettamente le altre trasmissioni in onda, come Striscia la Notizia doppiata, che ha raggiunto l’11,7%, e il pattinaggio sul ghiaccio, seguito dall’11,3%.

Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.773.000 spettatori con uno share dell'11.7%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene 2.413.000 spettatori pari all'11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 961.000 spettatori (6.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 764.000 spettatori (5.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 795.