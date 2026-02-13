Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha conquistato 3.790.000 spettatori, pari al 23,2%, battendo la concorrenza di Striscia la Notizia doppiata, che ha raccolto l’11,7%, e del Pattinaggio su Ghiaccio, seguito dall’11,3%.

Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 21:52 alle 23:52. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7% (Extra a 719.000 e il 10.6%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su Ghiaccio intrattiene 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (891.000 – 4.1%), Splendida Cornice segna 961. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 12 Febbraio 2026. Dominio Don Matteo (23.2%), doppiata Striscia (11.7%), Pattinaggio su Ghiaccio all’11.3%

