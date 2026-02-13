Ascolti TV | Giovedì 12 Febbraio 2026 Dominio Don Matteo 23.2% doppiata Striscia 11.7% Pattinaggio su Ghiaccio all’11.3%
Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha conquistato 3.790.000 spettatori, pari al 23,2%, battendo la concorrenza di Striscia la Notizia doppiata, che ha raccolto l’11,7%, e del Pattinaggio su Ghiaccio, seguito dall’11,3%.
Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.790.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 21:52 alle 23:52. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.773.000 spettatori con uno share dell’11.7% (Extra a 719.000 e il 10.6%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio su Ghiaccio intrattiene 2.413.000 spettatori pari all’11.3% dalle 20:58 alle 22:09. Su Italia1 Mission: Impossible – Protocollo fantasma incolla davanti al video 787.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (891.000 – 4.1%), Splendida Cornice segna 961. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondimenti su dominio don
Ascolti TV | Giovedì 12 Febbraio 2026. Dominio Don Matteo (23.2%), doppiata Striscia (11.7%), Pattinaggio sul Ghiaccio all’11.3%
Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha conquistato 3.
Ascolti TV giovedì 5 febbraio 2026: Don Matteo domina la serata 23,2%, Coppa Italia 16.3% e Striscia 11%
Giovedì sera, Don Matteo 15 su Rai1 ha ottenuto oltre quattro milioni di spettatori e il 23,2% di share.
Ultime notizie su dominio don
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto; Ascolti tv giovedì 5 febbraio, prime time e Affari tuoi- La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv giovedì 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia, bene la Coppa Italia. De Martino sopra Gerry Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Febbraio, in prima serata.
Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, i dati di De Martino contro ScottiChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry S ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano StrisciaDon Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all’11,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it
«Non è solo una questione di razzismo, ma di controllo e dominio che si nascondono dietro la facciata di una società che si proclama oltre le discriminazioni»: questa frase da "Get Out" dice molto su come il cinema americano metta a nudo le sue contraddizio - facebook.com facebook