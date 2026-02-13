ascolti tv 12 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Giulio Strocchi, della Redazione Ascolti TV di Novella2000.it, analizza i dati dell’auditel del 12 febbraio 2026, quando Don Matteo 15 è stato seguito dal 23,2% di spettatori e Striscia la Notizia si è fermata all’11,7%, segnando una sfida serrata tra Rai e Mediaset.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Don Matteo 15 al 23,2%, Striscia all’11,7%. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Gli ascolti di giovedì 12 febbraio 2026 sono dominati da Rai1: Don Matteo 15 guida la prima serata con il 23,2% di share, confermandosi ancora una volta la fiction più forte del giovedì e lasciando la concorrenza a distanza. Su Canale5 Striscia la Notizia – La voce della presenza si attesta all’11,7%, un risultato dignitoso ma che non impensierisce il prete-detective di Spoleto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su ascolti febbraio

Questa sera si sono sfidate ancora una volta Rai e Mediaset nel prime time.

Questa sera, la lotta tra Rai e Mediaset si fa più accesa.

