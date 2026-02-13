Mikel Arteta ha spiegato che il caos creato dalla confusione in campo ha portato la sua squadra a un momento “davvero brutto”. L’allenatore dell’Arsenal ha raccontato come la pressione e le decisioni prese sotto stress abbiano influenzato il risultato contro il Brentford, con la sostituzione di Eze che ha avuto un ruolo chiave in questa fase complicata.

2026-02-13 01:41:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che la sua squadra ha mancato di compostezza e disciplina poiché i Gunners hanno perso un vantaggio di sei punti in testa alla Premier League respingendo un vantaggio nell’1-1 a Brentford. Noni Madueke ha portato in vantaggio gli ospiti al 61?, solo per Keane Lewis-Potter pareggiare 10 minuti più tardi dopo un lancio lungo prima che il Brentford minacciasse un vincitore nel finale e Gabriel Martinelli dell’Arsenal si vedesse negare un uno contro uno durante il recupero. “È davvero difficile dominare la partita per lunghi periodi perché il Brentford è davvero bravo”, ha detto Arteta dopo che la sua squadra ha perso punti per la quarta volta in sei partite di campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arteta rivela come il “casinò” abbia portato a un momento “davvero brutto” e spiega la sostituzione di Eze

