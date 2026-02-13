Arte Fontana Regione Lombardia | Bellezza diffonde senso di legalità

Il progetto ‘Adotta una statua’, promosso dalla Regione Lombardia e coinvolgendo l’artista Fontana, mira a valorizzare il patrimonio artistico e a rafforzare il senso di legalità tra i cittadini. Attraverso questa iniziativa, le statue pubbliche vengono curate e rese più visibili, creando spazi più belli e più sicuri nelle città. Un esempio concreto di come l’arte possa favorire il rispetto delle regole e il senso di comunità.

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - Il progetto 'Adotta una statua', "valorizza il patrimonio, se ne prende cura e contribuisce a rendere più visibili anche i luoghi pubblici dove la gente si ritrova. La bellezza, secondo me, aiuta anche a diffondere il senso di legalità: di fronte a una cosa bella è più difficile mettersi nelle condizioni di commettere qualche cosa di illegittimo". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, alla cerimonia di svelamento della statua 'Santo barbuto con Libro', restaurata nell'ambito del progetto lanciato dalla Veneranda Fabbrica del Duomo per valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.