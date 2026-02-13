Arte Confalonieri Veneranda Fabbrica del Duomo | Statua con libro un invito a leggere

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha avviato il restauro della statua 'Santo barbuto con libro', un'opera che risale a circa sei secoli fa. La decisione di intervenire nasce dalla volontà di preservare un importante patrimonio artistico e culturale, simbolo della storia della città. La statua, raffigurante un santo con un libro in mano, invita i passanti a riscoprire il valore della lettura e dell’arte antica. Il progetto di recupero mira a valorizzare questa testimonianza storica, che ogni giorno accoglie decine di visitatori tra le navate del Duomo.

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - È una bella iniziativa quella del restauro della statua 'Santo barbuto con libro', che ha circa 600 anni. Non so se sia una coincidenza la scelta di un'opera con un libro in mano, ma da qui passano circa 60-70 mila persone al giorno: se riuscissimo a dire loro di leggere un po', faremmo un'opera buona". Così Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, alla cerimonia di svelamento dell'opera scultorea restaurata nell'ambito del progetto 'Adotta una statua', lanciato proprio dall'ente ecclesiastico per valorizzare il patrimonio storico e artistico della Cattedrale di Milano.