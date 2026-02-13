Arriva la Fiat Topolino Corallo nuova tinta per leader mercato quadricicli elettrici

La Fiat ha lanciato la Topolino Corallo, una nuova colorazione che rende ancora più attraente il suo quadriciclo elettrico. La vettura, che ha dominato il mercato italiano nel 2025 con quasi 4.000 unità vendute, ora si presenta in una tonalità vivace che cattura l’attenzione. La casa automobilistica ha deciso di aggiungere questa variante per soddisfare le richieste di clienti che cercano stile e praticità in città.

(Adnkronos) – Nuova colorazione per la Fiat Topolino: il quadriciclo elettrico che nel 2025 in Italia ha conquistato la prima posizione nel mercato con quasi 4.000 immatricolazioni (pari al 40% di quota) è adesso proposto anche nel nuovo colore Corallo e offre un quadro strumenti digitale completamente nuovo, più grande (passa da 3,5'' a 5,7'').